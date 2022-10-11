Manisalı minik judoculardan 18 madalya

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcuları, Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen müsabakalarda 7 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak toplamda 18 madalya ile başarılı bir performans sergiledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Judo İl Temsilciliği’nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan Amatör Spor Haftası Minikler Judo Turnuvası, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Amatör Spor Haftası Judo Turnuvası’na katılan Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları 7 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı. Amatör Spor Haftası müsabakalarında 18 madalya kazanan judocular, başarılarına yenilerini ekledi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun, Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen turnuvada dereceye girerek madalya kazanan sporcuları tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

DERECEYE GİREN SPORCULAR

Yiğit Enes Çetin 30 kg birincisi, Medine Cevahir 32 kg birincisi, Necla Nur Tokgöz 36 kg birincisi, Nehir Demir 40 kg birincisi, Osman Yıldırım 42 kg birincisi, Muhammet Kadir Düzce 46 kg birincisi, Yunus Emre Efe +60 kg birincisi olarak altın madalya kazandı. Ali Çam 30 kg ikincisi, Süleyman Said Çimen 34 kg ikincisi, Serkan Tünk 50 kg ikincisi, Abdullah Eren Özcan 60 kg ikincisi olarak gümüş madalya kazandılar. Ufuk Öztürk 26 kg üçüncüsü, Aziz Kerim Ertem ve Mehmet Karakuzu 34 kg üçüncüsü, Oğuz Adar ve Ali Taha İnci 38 kg üçüncüsü, Ayşe Zümra Atalay 52 kg üçüncüsü, Beyza Nur Acar +57 kg üçüncüsü olarak bronz madalya kazandılar.