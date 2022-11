Manisalı millilerden Balkan Oyunları'nda 15 madalya

Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik takımı Milli sporcuları, İstanbul’da düzenlenen Aerobik Cimnastik Balkan Oyunları’nda elde ettikleri başarılı sonuçlarla turnuvaya damgasını vurdu.MANİSA (İGFA) - Dünya Cimnastik Federasyonun (FIG) organize ettiği Aerobik Cimnastik Balkan Oyunları, İstanbul’da gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un Milli Cimnastikçileri Balkan Şampiyonasında 9-11 yaş kategorisi, 12-14 yaş Kategorisi ve 15-17 yaş kategorisinde diğer ülkelere karşı ter döktüler.

9-11 yaş kategorisinde Milli takım olarak Balkan 3’üncüsü olan sporcular bireysel kategoride;

9-11 Yaş Tek Erkek Kategorisinde Furkan Saylan, Balkan Şampiyonu 12-14 Yaş Takım müsabakasında Balkan Şampiyonluğu 12-14 Yaş Kategorisinde Yudum Atan, Balkan 4’üncüsü 15-17 Yaş Kategorisinde Takım Balkan Şampiyonluğu 15-17 Yaş Çiftler Kategorisinde Şimal Seyman ve Okay Arsan Balkan 3’üncüsü, 15-17 Yaş Trio Kategorisinde Şimal Seyman, Okay Arsan ve Göktürk Balcı, Balkan 3’üncüsü 15-17 Yaş Grup Kategorisinde Sudenur Şahin, Ömür Günay, Okay Arsan, Şimal Seyman ve Göktürk Balcı, Balkan 2’ncisi oldular.

Toplamda 15 madalya kazanarak Balkan Oyunlarına damgasını vuran Milli sporcularımız, Türk Bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşını okuttular