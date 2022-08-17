Manisalı 'milli'ler hedefleri 12'den vurdu

5. İslami Dayanışma Oyunları’nda, okçuluk mili takım için mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor’un sporcusu Sevim Yıldır, önemli bir başarıya imza attı. Sevim Yıldırım’ın da yer aldığı içerisinde makaralı yay kadın milli takımı şampiyonada altın madalya kazandı.MANİSA (İGFA) - Konya’da düzenlenen 56 ülkeden, 24 branşta 4 bin 200 sporcunun mücadele ettiği 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Manisa Büyükşehir Belediyespor’un sporcu Sevim Yıldır, okçuluk millî takım kadrosunda yer aldı.

Bera Süzer ve Yeşim Bostan Uçar ile birlikte makaralı yay kadın milli takımı için mücadele eden Yıldır ve takım arkadaşları şampiyonada altın madalya kazanmayı başardı.

Kazanılan altın madalyanın ardından milli sporcuları kutlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, “Bu önemli spor organizasyonunda, takımımızın sporcusunun milli formayla elde ettiği bu başarı hepimizi gururlandırdı. Yıldır ve takım arkadaşlarını yürekten kutluyorum” ifadelerinde bulundu.