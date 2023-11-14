Manisalı karatecilerden 'Milli' mücadele

Ümit Genç U21 Balkan Karate Şampiyonasında, Manisa Büyükşehir Belediyespor’un genç yıldızları Batuhan Bayır ve Kevser Koparan, Türkiye Karate Milli Takım için mücadele edecek.MANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Bora Çaylan, yeşil-beyazlı sporcuları kutlayarak, ay-yıldızlı forma altında sporcularımızın ülkemizi başarıyla temsil edeceğine olan inancını paylaştı.

Ümit Genç U21 Balkan Karate Şampiyonası, 17-19 Kasım tarihleri arasında Slovenya’nın Lübliyana şehrinde yapılacak. Şampiyonada, Manisa Büyükşehir Belediyespor’un genç yıldızları Batuhan Bayır, Kumite Genç 55 kilogram, Kevser Koparan da Kumite 53 kilogramda milli takım için mücadele edecek.

Yeşil-beyazlı sporcuları kutlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Bora Çaylan, Batuhan Bayır ve Kevser Koparan’a ay-yıldızlı forma altında başarılar diledi.