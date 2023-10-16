Manisalı karatecilerden 6 madalya

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımı, Bursa’da 750 sporcunun katılımıyla düzenlenen İllerarası Bursa Karate Ligi 2.etabında 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.MANİSA (İGFA) - Bursa’da düzenlenen Karate Ligi 2.etap karşılaşmaları büyük heyecana sahne oldu. İnegöl Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalara 750 sporcu katılım sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımı sporcuları, organizasyonda 6 madalya kazandı.

Yeşil beyazlı takımda Ahmet Can, +50 kiloda altın madalya kazandı. Nurullah Mert Kara, 35 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. Mila Kurtoğlu 30 kiloda, Ebrar Gölcük 36 kiloda, Mehmet Talha Kartal +45 kiloda ve Ramazan Efe Ezer de 45 kiloda bronz madalya kazanarak müsabakaları tamamladılar.

Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pekçetin de, “Başta antrenörümüz Ali Eşsiz olmak üzere, tüm sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.