Manisalı karateciler Kocaeli'den madalyayla döndü

Kocaeli’de yapılan Ümit Genç U21 Karate Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları farkını ortaya koydu. Minderde fırtına gibi esen yeşil-beyazlı kadın sporcular, Nurbade Büber 61 kilogramda, Sümeyye Teke de 68 kilogramda Türkiye 3.’sü oldu.MANİSA (İGFA) - Ümit Genç U21 Karate Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmeleri, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda yapıldı. Bu önemli spor organizasyonunda Manisa Büyükşehir Belediyespor adına mücadele eden Nurbade Büber ve Sümeyye Teke, Manisa’ya dereceyle döndüler. Nurbade Büber 61 kilogramda Türkiye 3.’sü olarak Milli Takım Seçmelerine katılmaya hak kazandı. Bir diğer yeşil-beyazlı sporcu Sümeyye Teke de 68 kilogramda Türkiye 3.’sü olarak önemli bir derece kazandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun, şampiyonada güzel sonuçlar elde eden kadın sporcuları kutlayarak, başarılarının devamını diledi.