Manisalı karateciler İzmir'den madalyayla döndüler

Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK) Karate takımı, İzmir’de düzenlenen 15 Temmuz Milli Birlik Günü Karate Turnuvası müsabakalarında 5 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandıMANİSA (İGFA) - İzmir Karate İl Temsilciliği tarafından Katip Çelebi Üniversitesi Spor Salonu’nda 9 ilden 19 kulüp ve 600 sporcunun katılımı ile 2-3 Temmuz tarihleri arasında İller Arası Karate Şampiyonası düzenledi.

Manisa BBSK karate takımı da, turnuvanın ikinci gününde Ümit Genç ve Büyükler kategorilerinde 17 sporcu ile şampiyonada yer aldı.

İkinci gün müsabakalarında 5 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan Manisa BBSK, şampiyonada genel klasman ikincisi oldu. Turnuvanın ilk gününde Manisa’da düzenlenen Minik Yıldızlar müsabakaları nedeniyle yer alamadıklarını belirten Manisa BBSK Karate Antrenörü Ali Eşsiz, kazandıkları madalyalardan mutluluk duyduklarını belirtti.

Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun, karate takımını üst üste alınan başarılardan ötürü tebrik etti.