Manisalı judoculardan iki madalya

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcuları, Konya’da düzenlenen 2024 Spor Toto Ümitler Türkiye Şampiyonasında 2 madalya kazandı. Arda Aydın 81 kiloda Türkiye ikincisi olurken, Ümit Çırpan da 66 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.MANİSA (İGFA) - Türkiye Judo Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, 63 ilden 904 sporcunun katılımıyla Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezinde düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Arda Aydın 81 kiloda katıldığı müsabakalarda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Yeşil beyazlı takımdan Ümit Çırpan da 66 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde etti ve müsabakalar sonunda bronz madalya kazandı.

Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, yoğun katılımla gerçekleşen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonasında madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Nalbantlar, “Judocularımız katıldıkları müsabakalarda Türkiye dereceleri elde etmeye devam ediyorlar. Bine yakın sporcunun katıldığı şampiyonada madalya kazanan sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyorum. Elde ettikleri bu derecelerle 12 Şubat tarihinde Konya’da gerçekleştirilecek olan Ümit Milli Takım Kampı’na katılma hakkı kazanan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.