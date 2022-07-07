Manisalı judoculardan 7 madalya

Manisa BBSK’lı judocular, 15 ülkeden 1200’e yakın sporcunun katıldığı müsabakalarda 7 madalya kazandı.MANİSA (İGFA) - Türkiye’nin judoda ilk olimpiyat şampiyonu olan milli sporcu Hüseyin Özkan adına Türkiye Judo Federasyonu ve Kocaeli İl Temsilciliği tarafından Uluslararası Judo Turnuvası ve Uluslararası Ortak Çalışma Kampı düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK) Judo takımı, Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan adına düzenlenen 15 ülkeden 1200’e yakın sporcunun katılım sağladığı turnuva ve ortak çalışma kampını başarılı bir şekilde tamamladı.

Ömer Faruk Pınar 46 kilo ikincisi, Kerem Şayık 50 kilo ikincisi, Ahmet Dikici 55 kilo ikincisi ve Arda Aydın 73 kiloda ikinci olurken; Deniz Avcı 52 kilo üçüncüsü, Emir Musap Çelik 60 kilo üçüncüsü ve Belinay Beyza Gökkaya da 70 kilo üçüncüsü olmayı başardı.



Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan Uluslararası Judo Turnuvası ve Uluslararası Ortak Çalışma Kampı sonrasında organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.