Manisalı judoculardan 11 madalya

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı, Ümitler İl Birinciliği müsabakalarında 6 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11 madalya kazandı. Yeşil beyazlı sporcular, elde ettikleri sonuçlarla Konya’da yapılacak olan Ümitler Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandılar. MANİSA (İGFA) - Manisa’da Ümitler Judo İl Birinciliği müsabakaları Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı, müsabakalarda rakiplerine karşı büyük üstünlük sağladı ve müsabakalarda 11 madalya kazandı.

Yeşil beyazlı takımda, Kerem Şayık 55 kiloda, Sude Ögel 57 kiloda, Ömer Faruk Pınar 60 kiloda, Ümit Çırpan 66 kiloda, Emir Musap Çelik 73 kiloda, Arda Aydın 81 kiloda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Arda Kamal, 81 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazanırken, Halide Ecrin Koç 57 kiloda, Mert Öztürk 50 kiloda, Arda Düzce 60 kiloda ve Hüseyin Ertem de 66 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, yeşil beyazlı sporcuların 11 madalya kazanarak önemli bir başarı elde ettiğini belirtti. Nalbantlar, Konya’da gerçekleştirilecek olan Ümitler Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazanan judoculara başarılar diledi.