Manisalı judocular Türkiye 3'üncüsü oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı, Spor Toto Ümitler 1. Ligi Final Müsabakalarında çıktığı 10 karşılaşmadan 9’unda galip geldi ve Türkiye üçüncüsü oldu.MANİSA (İGFA) - Türkiye Judo Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Ümitler 1. Ligi Final müsabakaları Amasya’da düzenlendi. Ankara EGO Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Manisa Yunusemre Belediyespor Kulübü, Konya Selçuklu Belediyespor Kulübü, Ankara Etimesgut Belediyespor Kulübü, Ankara Türk Telekom Spor Kulübü, Bursa Gemlik Spor Kulübü, Kahramanmaraş Akçakoyunlu İdman Yurdu Spor Kulübü, Balıkesir İda Spor Kulübü, Trabzon Ayyıldız Spor Kulübü ile karşılaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor, çıktığı 10 müsabakanın 9’ undan galip çıkmayı başardı.

Yeşil beyazlı sporcular, 20 takımın mücadele ettiği Spor Toto Ümitler 1. Ligi Final müsabakalarında Türkiye 3.sü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, Amasya’da düzenlenen final müsabakalarında Türkiye üçüncüsü olan Judo takımını ve antrenörlerini tebrik etti. Elmalı, “Judocularımız, final etabı öncesinde iyi bir hazırlık kampı geçirdi. 20 takımlı organizasyonda bunun karşılığını Türkiye üçüncüsü olduk. Başta antrenörlerimiz olmak üzere judocularımızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.