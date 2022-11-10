Manisalı judocular lige iddialı başladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcuları, Türkiye Judo Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler 1. Ligi 1. Etap müsabakalarında çıktıkları 9 maçtan 7’sini kazandı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Judo Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler 1. Ligi 1. Etap müsabakaları, Van’da düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları 2 gün boyunca çıktıkları 9 müsabakadan 7’ sini kazanarak yapılacak final müsabakaları öncesi, iddiasını bir kez daha gösterdi.

Galatasaray Spor Kulübü, Kocaeli Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Sakarya Akdemir Spor Kulübü, Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Salihli Belediyespor Kulübü, Aksaray Çağlayan Spor Kulübü ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile karşılaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı 9 müsabakanın 7’sinden galip çıkmayı başardı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun, Van’da düzenlenen müsabakalarda başarılı sonuçlar alan takımımızı tebrik etti.

Altun, “09-10 Aralık 2022 tarihleri arasında Amasya’da yapılacak finaller öncesinde judocularımız hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Takımımızın hedefi ligi ilk üç sırada tamamlayarak Manisa’mıza kupayı getirmek. İnşallah bunu başaracağız” dedi.