Manisalı judocular Kocaeli yolcusu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımımız, 2000 Sydney Olimpiyatları’nda şampiyon olarak judoda Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandıran eski milli sporcu Hüseyin Özkan adına düzenlenen turnuva ve ortak çalışma kampına katılıyor.MANİSA (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, 1-6 Temmuz 2022 tarihleri arasında Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan Uluslararası Judo Turnuvası ve Ortak Çalışma Kampı düzenliyor.

Olimpiyat şampiyonu efsane judocu adına İzmit Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenecek olan organizasyona Manisa Büyükşehir Belediyespor judo takımı 1 antrenör ve 15 sporcu ile katılıyor.

Kocaeli’de 6 gün sürecek olan organizasyonda Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı Antrenör Erdal Bagaç yönetiminde Arda Düzce, Kerem Şayık, Ömer Faruk Pınar, Arda Kamal, Emir Musap Çelik, Arda Aydın, Deniz Avcı, Gülşen Tanrıkulu, Belinay Beyza Gökkaya, Ümit Çırpan, Mehmet Altaş, Ahmet Dikici, İsmail Durbak, Zübeyir Talha Polat ve Ali Delen’den oluşan sporcu kafilesiyle madalya mücadelesi verecek.



Manisa Büyükşehir Belediyespor judo takımının aldığı ulusal ve uluslararası başarıları ile judoda söz sahibi olduğunu belirten Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor tarafından efsane judocu Hüseyin Özkan adına düzenlenen organizasyona davet edildik. Antrenör ve sporcularımızın Kocaeli’de de başarılı bir performans göstereceğine yürekten inanıyorum. Takımımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.