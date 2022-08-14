Manisalı judocu Fidan dünya ikincisi oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı Judocusu Fidan Ögel, Ekvator'da devam eden Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. 70 kilogramda Dünya ikincisi olma başarısı gösteren Manisa'nın gururu oldu.MANİSA (İGFA) - Geçtiğimiz ay Gençler Avrupa Kupası'nda ikincilik elde eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un milli judocusu Fidan Ögel, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Ekvator'un Guayaquil kentinde gerçekleştirilen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda da Manisa ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'u temsil eden Fidan Ögel, Dünya ikincisi olma başarısını gösterdi.

Büyükşehir Belediyesporlu sporcusu Fidan Ögel, Dünya Şampiyonası'nda ilk turda Hırvatistan’dan Karla Kulıc’i, 2. turda Avusturya’dan Elena Dengg’i, çeyrek finalde Polonya’dan Katarzyna Sobıerajska’yı, yarı finalde müsabakasında ise Almanya’dan Sarah Mahleu’yu yenerek finale çıktı. Final müsabakasında İspanya'dan Ai Tsunoda Roustant'a mağlup olan sporcu, 70 kilogramda Dünya ikincisi olma başarısı gösterdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun, Ekvator'un Guayaquil kentinde gerçekleştirilen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda büyük başarı elde eden Ögel'i tebrik etti.

Altun, "Milli Judocumuz elde ettiği başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Dünya şampiyonasında da elde ettiği Dünya ikinciliği ile bizleri son derece mutlu etti. Bundan sonraki süreçte de başarılarının devamını diliyoruz" dedi.