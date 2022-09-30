Manisalı genç kızlar Turgutlu Belediyespor ile karşılaştı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, 2’nci ligde mücadele eden Turgutlu Belediyespor ile hazırlık maçı oynadı.MANİSA (İGFA) - Amatör branşlara yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor’un Genç Kızlar Voleybol Takımı, Turgutlu Belediyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşma büyük çekişmeye sahne olurken kazanan Manisa sporu oldu. Tevfik Lav Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmayı Voleybol Şube Sorumlusu Metin Memiş de takip etti.

Metin Memiş, Türk Voleybolunun gelişmesi adına Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade ederek, “Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup, sporun birleştirici gücü altında geleceğe hazırlıyoruz. İki takım oyuncularını da ortaya koydukları mücadeleden ötürü kutluyorum. Turgutlu Belediyespor’a da 2’nci ligdeki müsabakalarında başarılar diliyorum” dedi.