Manisalı genç kızlar Turgutlu Belediyespor ile karşılaştı
Manisa Büyükşehir Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, 2’nci ligde mücadele eden Turgutlu Belediyespor ile hazırlık maçı oynadı.MANİSA (İGFA) - Amatör branşlara yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor’un Genç Kızlar Voleybol Takımı, Turgutlu Belediyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Karşılaşma büyük çekişmeye sahne olurken kazanan Manisa sporu oldu. Tevfik Lav Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmayı Voleybol Şube Sorumlusu Metin Memiş de takip etti.
Metin Memiş, Türk Voleybolunun gelişmesi adına Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade ederek, “Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup, sporun birleştirici gücü altında geleceğe hazırlıyoruz. İki takım oyuncularını da ortaya koydukları mücadeleden ötürü kutluyorum. Turgutlu Belediyespor’a da 2’nci ligdeki müsabakalarında başarılar diliyorum” dedi.
|İmsak
|05:28
|Güneş
|06:52
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:18
|Akşam
|18:56
|Yatsı
|20:15
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
|2. Barcelona
|6
|16
|3. Real Betis
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|6
|11
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|6
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Almeria
|6
|4
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1