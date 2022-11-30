Manisalı 'Genç Kızlar' Salihli'ye set vermedi
Manisa Büyükşehir Belediyespor Genç Kızlar Voleybol takımı, deplasmanda karşılaştığı Salihli 1922 Gençlik Spor Kulübü’nü 3-0 mağlup ederek, ikinci yarıya galibiyetle başladı.MANİSA (İGFA) - Genç Kızlar Voleybol Liginde ikinci yarının ilk maçında Salihli 1922 Gençlik Spor Kulübü ile Manisa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Salihli’de oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Manisa BBSK, oldukça çekişmeli geçen ilk seti 23-25 kazandı, 1-0. İkinci sette rahat bir oyun oynayan yeşil beyazlılar, 13-25’lik skorla 2-0 öne geçti. Maçın son setini 23-25 kazanan Manisa BBSK, karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, Caner Doğançay ve Dudu Korkmaz yönetimindeki takımın ikinci yarıya galibiyetle başlamasından mutluluk duyduklarını belirterek, başarılar diledi.
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|14
|18
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|14
|17
|13. Göztepe
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|17
|14. Tuzlaspor
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|15. Erzurumspor
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|15
|11
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|14
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
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|30
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|29
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|14
|26
|6. Liverpool
|14
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|7. Brighton
|14
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|19
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|15
|19
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|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
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|15
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|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
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|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
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|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
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|24
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|24
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