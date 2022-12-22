Manisalı genç kızlar Kula ekibini mağlup etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Genç Kızlar Voleybol takımı, ligin 7’nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Kula Divlit Spor’u 3-0 mağlup etti.MANİSA (İGFA) - Genç Kızlar Voleybol Ligi’nin 7’nci haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kula’da oynanan karşılaşmada Kula Divlit Spor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka boyunca rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan Genç Kızlarımız, 16-25, 09-25 ve 12-25’lik set sonuçları ile maçı kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, Kula Divlit Spor’u mağlup eden yeşil beyazlı takımımızı ve sporcularımızı tebrik etti.

Genç Kızların aldığı galibiyetle gruptan çıkma şansını son maça taşıdığını belirten Memiş, 27 Aralık 2022 Salı günü saat 18:30’da takımın Çok Amaçlı Spor Salonu’nda Seramiksan ile karşı karşıya geleceğini duyurarak, "O maçı kazanırsak, gruptan çıkacağız. Bu önemli karşılaşmada Manisalı voleybolseverleri takımımıza desteğe davet ediyoruz” dedi.