Manisalı genç kızlar fileye galibiyetle başladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Genç Kızlar Voleybol takımı, sezonun açılış maçında karşılaştığı Salihli 1922 Spor Kulübünü 25-14, 25-20 ve 25-22’lik set skorları ile 3-0 mağlup etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Genç Kızlar Voleybol Liginin ilk haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Salihli 1922 Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi.

Grubun iki iddialı takımının kozlarını paylaştığı karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş de takip etti. Karşılaşmanın ilk setini 25-14, ikinci setini 25-20’lik skorla önde tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un genç kızları, final setinde hata yapmadı ve 25-22’lik set skoru ile maçı 3-0 kazanmasını bildi.

Caner Doğançay ve Selin Etker yönetimindeki genç kızlar, galibiyeti taraftarları ile kutlarken büyük bir sevinç yaşadılar. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, sezona galibiyetle başlayan yeşil beyazlı oyuncuları ve teknik heyeti tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.