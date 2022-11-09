Manisalı genç kızlar filede 3'te 3 yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Genç Kızlar Voleybol takımı ligin üçüncü haftasında karşılaştığı Kula Divlit Sporu 3-0 mağlup etti.MANİSA (İGFA) - Genç Kızlar Voleybol Liginin 3'üncü haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kula Divlit Spor ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş de takip etti. Maça tempolu başlayan Manisa BBSK 25-13, 25-17 ve 25-12'lik set skorları ile müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu sonuçla ligde 3'de 3 yapan Manisa BBSK yoluna kayıpsız devam etti. Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, Caner Doğançay, Selin Etker ve Dudu Korkmaz yönetiminde ligde kayıpsız ilerleyen takımı tebrik etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor önümüzdeki hafta Seramiksan ile karşı karşıya gelecek.