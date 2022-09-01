Manisalı dağcılar Ağrı'nın zirvesinde

Türkiye Dağcılık Federasyonu 2022 faaliyet programında bulunan Zafer Haftası Uluslararası Ağrı Dağı Tırmanışı, 27 Ağustos-01 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tırmanışa katılan Manisa Büyükşehir Belediyespor dağcılık takımı sporcuları 5137 metrelik zirvede kulüp flamasını açarak Zafer Bayramını kutladı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun organizasyonu ile gerçekleştirilen Zafer Haftası Uluslararası Ağrı Dağı Tırmanışına 11 yönetici ve görevli, 30 Türk sporcunun yanı sıra 5 ülkeden 23 yabancı sporcu olmak üzere 64 resmi katılımcı ile tamamlandı.

Tırmanış hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık takımı antrenörü Cengiz Erdener, Manisa BBSK flamasını uluslararası bir organizasyonda daha dalgalandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu tırmanış vesilesiyle bir kez daha Zafer Bayramını kutluyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık takımı olarak bu tür etkinliklerin içinde yer almaya devam edeceğiz” dedi.