Manisalı cimnastikçilerden 4 madalya 1 şampiyonluk
Manisa Büyükşehir Belediyesi Aerobik Cimnastik Takımı, İstanbul’da düzenlenen Kulüplerarası Küçükler 2. etap müsabakalarında elde ettikleri derecelerle organizasyona damga vurdu.MANİSA (İGFA) - Türkiye Jimnastik Federasyonu’nun Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler 2. etap Müsabakaları İstanbul’da gerçekleştirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Aerobik Cimnastik Takımı da katıldığı müsabakalarda elde ettiği sonuçlarla organizasyona damgasını vurdu. Tek erkeklerde 1 Türkiye birinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü elde eden yeşil beyazlı sporcular, çiftlerde yine Türkiye birinciliği ile trioda Türkiye ikinciliği kazandılar. Manisa Büyükşehir Belediyesporlu cimnastikçiler, elde ettikleri madalyalarla 9-11 yaş kategorisinde de takım olarak Türkiye Şampiyonu olup birincilik kupasını kazandılar.
Müsabakaları 4 madalya ile tamamlayan yeşil beyazlı sporcular şöyle:
• Siraç Güzel: Tek Erkekler Türkiye birinciliği
• Furkan Saylan: Tek Erkekler Türkiye 3 üçüncülüğü
• Defne Erdoğan, Furkan Saylan: Çiftler Türkiye birinciliği
• Siraç Güzel, Poyraz Kaan Uğur, Furkan Saylan: Trio Türkiye ikinciliği
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|21
|2. Galatasaray
|7
|19
|3. A.Demirspor
|7
|14
|4. Beşiktaş
|7
|13
|5. Trabzonspor
|7
|12
|6. Kasımpasa
|7
|12
|7. Hatayspor
|7
|11
|8. Rizespor
|7
|11
|9. Kayserispor
|7
|10
|10. Antalyaspor
|7
|9
|11. Konyaspor
|7
|9
|12. Sivasspor
|7
|7
|13. Alanyaspor
|7
|7
|14. Ankaragücü
|7
|6
|15. Karagümrük
|7
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Pendikspor
|7
|4
|18. Başakşehir
|7
|4
|19. İstanbulspor
|6
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|7
|18
|2. Bandırmaspor
|7
|15
|3. Kocaelispor
|7
|15
|4. Bodrumspor
|7
|14
|5. Manisa FK
|7
|12
|6. Ahlatçı Çorum FK
|7
|12
|7. Keçiörengücü
|7
|11
|8. Göztepe
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|7
|11
|10. Erzurumspor
|7
|9
|11. Şanlıurfaspor
|7
|9
|12. Sakaryaspor
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Boluspor
|7
|6
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|18
|2. Tottenham
|7
|17
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
|7
|15
|7. West Ham United
|7
|13
|8. Newcastle
|7
|12
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Chelsea
|7
|8
|12. Nottingham Forest
|7
|8
|13. Fulham
|7
|8
|14. Brentford
|7
|7
|15. Wolves
|7
|7
|16. Everton
|7
|4
|17. Luton Town
|7
|4
|18. Burnley
|7
|4
|19. Bournemouth
|7
|3
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
|8
|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Atletico Madrid
|7
|16
|5. Real Sociedad
|8
|15
|6. Athletic Bilbao
|8
|14
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Rayo Vallecano
|8
|12
|9. Osasuna
|8
|10
|10. Valencia
|8
|10
|11. Getafe
|8
|9
|12. Cadiz
|8
|9
|13. Villarreal
|8
|8
|14. Las Palmas
|8
|8
|15. Sevilla
|7
|7
|16. Mallorca
|8
|7
|17. Deportivo Alaves
|8
|7
|18. Celta Vigo
|8
|5
|19. Granada
|8
|5
|20. Almeria
|8
|3