Manisalı boksçular Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Geçtiğimiz yıl boks sporunda başarılara imza atan Aslan Spor Kulübü yeni sezonda da başarısını devam ettirmek için çalışmalarına başladı.MANİSA (İGFA) - Aslan Spor Kulübü Başkanı ve boks antrenörü Yahya Aslan bu sezonda iddialı olduklarını sporcuları gece gündüz demeden Türkiye Şampiyonasına hazırladıklarını söyledi.

Boks antrenörü Yahya Aslan sözlerine şöyle devam etti;

"Aslan Spor Kulübü olarak geçen yıl yaptığımız başarılara yenilerini eklemek için şimdiden çalışmalara başladık. Geçen yıl hem okullar arasında hemde ferdi müsabakalarında sporcularımız Türkiye Şampiyonu Türkiye 2. ve Türkiye 3. oldular Avrupa da Manisa'yı temsil ettiler. Bunun üstüne koyarak gitmek istiyoruz. Şimdiki hedefimiz yeni yılda yapılacak olan Türkiye Şampiyonalarında sporcularımız tekrar başarılı olması için çalışacağız. Sporcularımız elinden geleni yapıyorlar. Yeni yılda hedeflerimize ulaşıp hem ülke içinde hem ülke dışında Manisa'yı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bizlere her zaman destek olan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve Şehzadeler Gençlik ve Spor Müdürü Erhan Özel'e teşekkür ederim" .

Sporcu Eylem Ece Ünlü ise, geçen yıl Erzurum’da düzenlenen Üst Minikler Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında birinci olduğunu belirterek, "Yeni yıl maç hazırlıklarına başladık. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Önümüzdeki sezonda Manisa'mızı yurt içinde ve yurt dışında iyi bir şekilde temsil etmek" dedi. Geçen yıl 54 kg Türkiye 2.si olan Ece Buruk ise, çalışmalara şimdiden başladıklarını belirterek, "Hedefim Avrupa da bayrağımızı dalgalandırmak. Çalışmalarımız planlı bir şekilde devam ediyor. Boks zor ama çalıştıktan sonra çok zevkli bir spor. Karşılığını alabileceğimiz bir spor. Tüm herkesi boks sporu yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.