Manisalı atletten 21 kilometrelik parkurda başarılı performans

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı atleti Ahmet Bayram, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen 10. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nda yine fırtına gibi esti.MANİSA (İGFA) -İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 10. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı - İnciraltı - Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulan yarı maratona genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında toplam 3 bin kişi katıldı.

Erkeklerde birinciliği Sezgin Ataç'ın elde ettiği 21 kilometrelik yarı maratonda Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı atleti Ahmet Bayram da başarılarına bir yenisini daha ekledi.

21 kilometrelik parkuru yaş kategorisinde ilk sırada tamamlayan Ahmet Bayram, başarılı performansını devam ettirdi.

Ahmet Bayram'ı elde ettiği başarılı sonuç için tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Bayram'a başarılarının devamını diledi.

