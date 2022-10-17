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Manisalı atletler Gaziantep'te zirvede

SPOR 17.10.2022, 11:56
Manisalı atletler Gaziantep'te zirvede

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcuları Ahmet Bayram, Özlem Işık ve Şükran Güneş Bayar, Gazi Yarı Maratonu'nda da zirvede yer aldı. Ahmet Bayram ve Şükran Güneş Bayar yaş kategorilerinde ilk sırada yer alırken, Özlem Işık da yaş kategorisinde ikinci sırayı elde etti.MANİSA (İGFA) - Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Gazi Yarı Maratonu geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi.

702 sporcunun katıldığı Gazi Yarı Maratonu'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı atletleri Ahmet Bayram, Özlem Işık ve Şükran Güneş Bayar yine zirvede yer aldı.

21 kilometrelik parkurda koşan Ahmet Bayram, 45-49 yaş kategorisinde ilk sırada yer alırken, Özlem Işık ise 21 kilometrelik parkuru 30-34 yaş kategorisinde ikinci sırada tamamladı. Gazi Yarı Maratonu'nda 10 kilometrelik parkurda koşan Şükran Güneş Bayar ise 35-39 yaş kategorisinde birinciliği kazandı.

Şükran Güneş Bayar, 10 kilometrelik parkurun genel klasmanında da ikinci sırada yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, elde ettikleri derecelerden dolayı sporcularımızı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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