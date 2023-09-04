Manisalı atletler Balıkesir kürsüsünde

Türk atletizm tarihinin önemli maratoncularından İsmail Akçay adına bu yıl 15’inci kez düzenlenen koşuda Ahmet Bayram ve Özlem Işık, Manisa Büyükşehir Belediyespor’u başarıyla temsil etti.MANİSA (İGFA) - İsmail Akçay adına düzenlenen yol koşusu bu yıl Balıkesir’de 15. kez yapıldı.

Bu önemli spor organizasyonunda Manisa Büyükşehir Belediyespor adına Ahmet Bayram ve Özlem Işık da yarıştı. Yeşil-beyazlı kulübü başarıyla temsil eden Bayram ve Işık, 12 bin 500 metrelik parkurda düzenlenen koşudan Manisa’ya madalyayla döndü.

Koşuda, Ahmet Bayram 45-49 yaş kategorisinde 1’inci olurken bir diğer yeşil-beyazlı sporcu Özlem Işık da, yaş kategorisinde zirveye yer aldı.

