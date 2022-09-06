Manisalı atletler Balıkesir'de zirvede

Türk atletizm tarihine geçen unutulmaz atlet İsmail Akçay adına Balıkesir’de yapılan Uluslararası İsmail Akçay yol koşusunda Manisa Büyükşehir Belediyespor adına Ahmet Bayram ve Özlem Işık yarıştı. Yeşil-beyazlı sporcular Bayram ve Işık, bu önemli spor organizasyonunda yaş kategorisinde 1. olarak Manisa’ya madalyayla döndüler.MANİSA (İGFA)- Meksika 1968 Olimpiyatları'nda maraton dördüncüsü olarak Türk atletizm tarihine geçen atlet İsmail Akçay adına düzenlenen yol koşusu bu yıl 14. kez yapıldı.

Bu önemli spor organizasyonunda Manisa Büyükşehir Belediyespor adına Ahmet Bayram ve Özlem Işık yarıştı. Bayram ve Işık, başarılı performanslarıyla yaş kategorisinde zirvede yer almayı başardı.

Bayram ve Işık’ı kutlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, başarılarının da devamını diledi.