Manisalı atlet uluslararası maratonda rakiplerini geride bıraktı

Etiyopya, Kenya, Moldova gibi ülkelerin yanı sıra ülkemizden de farklı illerden çok sayıda elit sporcunun mücadele ettiği “Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu’nda”, Manisa Büyükşehir Belediyespor’u Ahmet Bayram, temsil etti.MANİSA (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği “Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu” bu yıl 9. kez düzenlendi.

Etiyopya, Kenya, Moldova, Malezya, Ukrayna, Fas, Endonezya, Tunus, Azerbaycan, Kazakistan, Suriye, İran, Irak ve Afganistan’ın yanı sıra ülkemizden de çok sayıda elit sporcunun ter döktüğü yarışta Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü adına Ahmet Bayram yarıştı.

Zorlu maratonda farkını bir kez daha ortaya koyan Bayram, rakiplerini geride bırakan bırakarak yaş kategorisinde 1. oldu.

Bayram’ı kutlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Güzgülü, önümüzdeki spor organizasyonlarında da başarılar diledi.