Manisalı atlet Tarsus'ta zirvede

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon atleti Ahmet Bayram, 14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonunda 21 kilometrelik parkuru yaş grubunda şampiyon olarak tamamladı.MANİSA (İGFA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, 447 sporcunun katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda başladı.

Yine Cumhuriyet Meydanı’nda noktalanan parkurda Kenyalı atlet Benard Cheruiyet Sang şampiyon olurken, Sezgin Ataç ikinci, Etiyopyalı atlet Fetene Alemu Regasa da üçüncü oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Ahmet Bayram, 21 kilometrelik parkuru 1 saat 21 dakikada tamamladı. 45-49 yaş grubunda şampiyon olan Ahmet Bayram, genel klasmanda 12’nci sırada yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor arması altında başarılarına bir yenisini ekleyen Bayram, kendisine verilen desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü’ne ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.