Manisalı atlet Samsun'da kürsü yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Ahmet Bayram, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmak için Samsun’a çıkışının 104.yılı kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Yarı Maratonu’na katıldı. Bayram, 45-49 yaş grubunda 2’nci olurken; genel klasmanda 17’nci sırada yer aldı.MANİSA (İGFA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Yarı Maratonu, Tütün İskelesi mevkisinde başladı.

Fuar Caddesi'nde oluşturulan parkurda yapılan koşuya, 18-70 yaş arasında 248 sporcu katıldı. Sporcular, 21 kilometrelik parkurda Fuar Caddesi, Batı Park, Atakum Golf Kulübü, 19 Mayıs Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu güzergahından başlangıç noktasına dönüş yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Ahmet Bayram, 21 kilometrelik parkuru 1 saat 16 dakika 38 saniyede tamamladı. 45-49 yaş grubunda ikinci olan Ahmet Bayram, genel klasmanda 17’nci sırada yer aldı.

Yeşil beyazlı arma altında koleksiyonuna bir madalya daha ekleyen Bayram, kendisine verilen desteklerden dolayı Manisa BBSK yönetimine teşekkür etti.