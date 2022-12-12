Manisalı atlet Muğla'da rakiplerini geride bıraktı

Muğla Belediyesi Gökova Yarı Maratonu’nda, Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı maratoncusu Ahmet Bayram da ter döktü. 21 kilometrelik parkurda mücadele eden Bayram, rakiplerini bir bir geride bıraktı.MANİSA (İGFA) - Muğla Belediyesi Gökova Yarı Maratonu, bu yıl ilk kez düzenlendi.

Gökova’nın eşsiz doğasında yapılan bu spor organizasyonunda Manisa Büyükşehir Belediyespor adına Ahmet Bayram da mücadele etti. 21 kilometrelik parkurda yarışan Bayram, başarılı performansıyla göz doldurdu.

Genç sporcuları bir bir geçen 48 yaşındaki Bayram, Rus atlet Andrey Farmosow’un ardından genel klasmanda 2. olmayı başardı. Aldığı bu güzel derecenin ardından duygularını paylaşan Bayram, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediyespor kulüp yönetimine teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Bora Çaylan da, başarılı sporcuyu kutlayarak, başarılarının devamını diledi, tebrik etti.