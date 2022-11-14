Manisalı atlet İzmir'de 'Ata'dan Ana'ya saygı koşusunda ikinci oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Özlem Işık, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle bu yıl 28’incisi düzenlenen ‘Ata’dana Ana’ya Saygı Koşusu’nda Kadınlar Genel Klasmanda ikinci oldu.MANİSA (İGFA) - 28’inci Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusu, Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’ndan başladı.

Sahil ve Girne Caddesi güzergahından devam eden 4 kilometrelik koşu, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda son buldu. Genel klasman kadınlar kategorisinde Milli Atlet Ece Calp birinciliği elde ederken; Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Özlem Işık 4 kilometrelik parkuru 15 dakika 01 saniyede tamamlayıp ikinciliği elde etti. Mihraç Ayan da yarışı üçüncü sırada noktaladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, 1750 kişinin yarıştığı parkurda ikinciliği elde elden sporcumuz Özlem Işık’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.