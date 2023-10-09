Manisalı atlet iki günde iki kez kürsü yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon atleti Ahmet Bayram, hafta sonunda katıldığı 2 yarışta da kürsü yapmanın mutluluğunu yaşadı.MANİSA (İGFA) - Katıldığı yarışlarda elde ettiği başarılı sonuçlarla adından söz ettiren yeşil beyazlı atlet Ahmet Bayram, hafta sonunda katıldığı iki yarıştan da mutlu ayrıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda, Gebze’de düzenlenen ‘Zafere Koşuyoruz’ koşusunda 10 kilometrelik parkuru 36 dakika 51 saniyede tamamladı. Bayram, 45-49 yaş grubunda koşunun şampiyonu oldu.

Pazar günü düzenlenen Runkara Ankara Uluslararası Yarı Maratonu’na katılan Ahmet Bayram, 21 kilometrelik parkuru 1 saat 15 dakika 44 saniyede koşarak yine 45-49 yaş grubunda ikinci oldu.

İki koşuda da kürsü yapmanın mutluluğunu yaşayan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu atlet Ahmet Bayram, kendisine verilen desteklerden dolayı yeşil beyazlı kulübe teşekkür etti.

