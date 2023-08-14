Manisalı atlet Eskişehir'de de zirvenin sahibi oldu
Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Ahmet Bayram, 4. Uluslararası Yarı Maratonu kapsamında düzenlenen 10 kilometre yarışında 45-49 yaş grubunda yine zirvenin sahibi oldu.MANİSA (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde 4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali düzenlendi.
‘Sağlıklı Nesiller İçin 100. Yıla Koşuyoruz’ sloganı ile ilk kez uluslararası platforma taşınan “4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu” büyük heyecana sahne oldu.
Yarışa, 3 kıta ve 22 ülkeden gelen 36 yabancı atlet ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 2 bin 500 amatör ve profesyonel sporcunun katıldı. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda başlayıp aynı yerde noktalanan yarışta; Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Ahmet Bayram, 10 kilometrelik parkuru 35 dakikada tamamladı.
Ahmet Bayram, 45-49 yaş grubunda yine zirvenin sahibi oldu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|1
|3
|2. Kasımpasa
|1
|3
|3. A.Demirspor
|1
|3
|4. Fenerbahçe
|1
|3
|5. Trabzonspor
|1
|3
|6. İstanbulspor
|1
|1
|7. Konyaspor
|1
|1
|8. Samsunspor
|1
|1
|9. Sivasspor
|1
|1
|10. Galatasaray
|1
|1
|11. Kayserispor
|1
|1
|12. Alanyaspor
|0
|0
|13. Beşiktaş
|0
|0
|14. Karagümrük
|0
|0
|15. Başakşehir
|0
|0
|16. Ankaragücü
|1
|0
|17. Gaziantep FK
|1
|0
|18. Rizespor
|1
|0
|19. Antalyaspor
|1
|0
|20. Pendikspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Çorum Belediyespor
|1
|3
|2. Adanaspor
|1
|3
|3. Manisa FK
|1
|3
|4. Gençlerbirliği
|1
|3
|5. Bodrumspor
|1
|3
|6. Eyüpspor
|1
|3
|7. Sakaryaspor
|1
|3
|8. Bandırmaspor
|1
|1
|9. Erzurumspor
|1
|1
|10. Altay
|0
|0
|11. Şanlıurfaspor
|0
|0
|12. Ümraniye
|1
|0
|13. Giresunspor
|1
|1
|14. Göztepe
|1
|0
|15. Keçiörengücü
|1
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Boluspor
|1
|0
|18. Kocaelispor
|1
|0
|19. Tuzlaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Newcastle
|1
|3
|2. Brighton
|1
|3
|3. M.City
|1
|3
|4. Arsenal
|1
|3
|5. Crystal Palace
|1
|3
|6. Fulham
|1
|3
|7. Brentford
|1
|1
|8. Tottenham
|1
|1
|9. Bournemouth
|1
|1
|10. Chelsea
|1
|1
|11. Liverpool
|1
|1
|12. West Ham United
|1
|1
|13. M. United
|0
|0
|14. Wolves
|0
|0
|15. Nottingham Forest
|1
|0
|16. Everton
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. Luton Town
|1
|0
|19. Burnley
|1
|0
|20. Aston Villa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Osasuna
|1
|3
|2. Rayo Vallecano
|1
|3
|3. Real Madrid
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Valencia
|1
|3
|6. Girona
|1
|1
|7. Las Palmas
|1
|1
|8. Mallorca
|1
|1
|9. Real Sociedad
|1
|1
|10. Barcelona
|1
|1
|11. Getafe
|1
|1
|12. Atletico Madrid
|0
|0
|13. Cadiz
|0
|0
|14. Deportivo Alaves
|0
|0
|15. Granada
|0
|0
|16. Sevilla
|1
|0
|17. Villarreal
|1
|0
|18. Almeria
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Celta Vigo
|1
|0