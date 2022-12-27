Manisalı atlet Büyük Atatürk Koşusu'nda yine zirvede

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Ahmet Bayram, Ankara’da düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu’nda 45-49 yaş grubunda yine şampiyon oldu.MANİSA (İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 87. Büyük Atatürk Koşusu gerçekleştirildi.

Atletizm Federasyonu ve Ankara İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda Atatürk’ün Ankara’ya gelişinde ilk karşılama noktası olan Dikmen Keklikpınarı’nda başlayan yarış, Dikmen Caddesi, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Tandoğan Meydanını izleyerek, Gar Binası önünde sona erdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Ahmet Bayram, yaklaşık 4 bin sporcunun katıldığı yarışta 10 bin 600 metrelik parkuru 35 dakika 55 saniyede tamamladı ve 45-49 yaş grubunda yine zirvede yer aldı.

Büyük Atatürk Koşusu’nda yaş grubunda şampiyon olduğu için mutlu olduğunu belirten Bayram, “Bu anlamlı organizasyonda kürsüde olmanın keyfini yaşıyorum. Önümüzdeki yarışlarda yine bu başarımı tekrarlamak istiyorum” diye konuştu.