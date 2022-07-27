Manisalı atlet Bursa'da 30 kilometrelik parkurda üçüncü oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un (Manisa BBSK) başarılı atleti Ahmet Bayram, Bursa’da bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Uludağ Premium Ultra Trail koşusunda 30 kilometrelik parkuru 3’üncü sırada tamamladı. MANİSA (İGFA) - Bursa Uludağ’ın zirvesinde bu yıl beşincisi düzenlenen ‘Uludağ Premium Ultra Trail’de sporcular 100, 66, 30, 16 ve 6 kilometrelik etaplarda yarıştı.

Yerli ve yabancı bin 500’e yakın sporcunun katıldığı yarışta, Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Ahmet Bayram da koştu. 30 kilometrelik etapta yarışan Bayram, parkuru 3 saat 10 dakikada tamamladı.

Genel klasmanda 3’üncü sırada yer alan Manisa BBSK’lı Ahmet Bayram, bu yarışta da kürsüde olmanın mutluluğunu yaşadı. Zorlu yarıştan dereceyle döndüğü için mutlu olduğunu belirten Ahmet Bayram, kendisine verilen desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve Manisa BBSK Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü’ne teşekkür etti.