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Manisalı atlet bu kez Mersin kürsüsünde

SPOR 23.10.2023, 10:23
Manisalı atlet bu kez Mersin kürsüsünde

15. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu’nda, Manisa Büyükşehir Belediyespor’u temsil eden Ahmet Bayram, Manisa’ya madalyayla döndü. Türkiye’nin yanı birçok ülkeden sporcunun da yarıştığı maratonda, Bayram yaş kategorisinde rakiplerini geride bırakarak zirvede yer aldı.MANİSA (İGFA)  -Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, Tarsus'un tarihi ve kültürel dokusu içerisinde gerçekleşti. Türkiye’nin yanı sıra, Tacikistan, Rusya, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Kenya, Almanya, Kırgızistan, Moldova, Fas ve Türkmenistan’dan sporcuları katıldığı bu önemli spor organizasyonunda, Manisa Büyükşehir Belediyespor’u Ahmet Bayram temsil etti. Katıldığı her turnuvadan dereceyle dönen başarılı sporcu Bayram, Tarsus’u da boş geçmedi. 45-49 yaş kategorisinde rakiplerini geride bırakan Bayram, zirvede yer almayı başardı.

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