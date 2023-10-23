Manisalı atlet bu kez Mersin kürsüsünde
15. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu’nda, Manisa Büyükşehir Belediyespor’u temsil eden Ahmet Bayram, Manisa’ya madalyayla döndü. Türkiye’nin yanı birçok ülkeden sporcunun da yarıştığı maratonda, Bayram yaş kategorisinde rakiplerini geride bırakarak zirvede yer aldı.MANİSA (İGFA) -Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, Tarsus'un tarihi ve kültürel dokusu içerisinde gerçekleşti. Türkiye’nin yanı sıra, Tacikistan, Rusya, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Kenya, Almanya, Kırgızistan, Moldova, Fas ve Türkmenistan’dan sporcuları katıldığı bu önemli spor organizasyonunda, Manisa Büyükşehir Belediyespor’u Ahmet Bayram temsil etti. Katıldığı her turnuvadan dereceyle dönen başarılı sporcu Bayram, Tarsus’u da boş geçmedi. 45-49 yaş kategorisinde rakiplerini geride bırakan Bayram, zirvede yer almayı başardı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|9
|27
|2. Galatasaray
|9
|25
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|9
|16
|5. Kasımpasa
|9
|15
|6. Hatayspor
|9
|14
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Trabzonspor
|8
|12
|10. Sivasspor
|9
|10
|11. Alanyaspor
|8
|10
|12. Ankaragücü
|9
|9
|13. Antalyaspor
|9
|9
|14. Konyaspor
|9
|9
|15. Gaziantep FK
|9
|9
|16. Başakşehir
|9
|8
|17. Pendikspor
|9
|7
|18. Karagümrük
|8
|6
|19. İstanbulspor
|8
|5
|20. Samsunspor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|9
|24
|2. Kocaelispor
|9
|19
|3. Göztepe
|9
|17
|4. Bodrumspor
|9
|17
|5. Bandırmaspor
|9
|16
|6. Keçiörengücü
|9
|14
|7. Gençlerbirliği
|8
|14
|8. Manisa FK
|9
|13
|9. Ahlatçı Çorum FK
|9
|13
|10. Sakaryaspor
|9
|12
|11. Erzurumspor
|9
|10
|12. Adanaspor
|9
|9
|13. Boluspor
|9
|9
|14. Şanlıurfaspor
|9
|9
|15. Ümraniye
|9
|8
|16. Tuzlaspor
|9
|7
|17. Giresunspor
|9
|5
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|9
|21
|2. Arsenal
|9
|21
|3. Liverpool
|9
|20
|4. Tottenham
|8
|20
|5. Aston Villa
|9
|19
|6. Newcastle
|9
|16
|7. Brighton
|9
|16
|8. M. United
|9
|15
|9. West Ham United
|9
|14
|10. Chelsea
|9
|12
|11. Crystal Palace
|9
|12
|12. Wolves
|9
|11
|13. Fulham
|8
|11
|14. Brentford
|9
|10
|15. Nottingham Forest
|9
|10
|16. Everton
|9
|7
|17. Luton Town
|9
|5
|18. Burnley
|9
|4
|19. Bournemouth
|9
|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|25
|2. Girona
|10
|25
|3. Barcelona
|10
|24
|4. Atletico Madrid
|9
|22
|5. Real Sociedad
|10
|18
|6. Athletic Bilbao
|10
|17
|7. Rayo Vallecano
|10
|16
|8. Real Betis
|10
|14
|9. Osasuna
|10
|13
|10. Valencia
|9
|11
|11. Getafe
|10
|11
|12. Las Palmas
|10
|11
|13. Sevilla
|9
|9
|14. Villarreal
|10
|9
|15. Cadiz
|9
|9
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Mallorca
|10
|8
|18. Celta Vigo
|10
|6
|19. Granada
|10
|6
|20. Almeria
|10
|3