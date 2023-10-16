Manisalı atlet bu kez Konya kürsüsünde

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Ahmet Bayram, 26 ülkeden 15 bin sporseverin katılımıyla yapılan ‘Uluslararası Konya Yarı Maratonu’nda 45-49 yaş grubunda yine şampiyon oldu.MANİSA (İGFA) -Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı tarafından ‘İyiliğe Koşuyoruz’ temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Konya Yarı Maratonu, 26 ülkeden 15 bin sporseverin katılımıyla yapıldı.

21 kilometrelik parkuru 01 saat 03 dakika 32’lik derecesiyle Frankline Keitanyi Ngelel birinci, 01 saat 3 dakika 37’lik derecesiyle Sang Benard Cheruiyot ikinci, 1 saat 4 dakika 6’lık derecesiyle Ayetullah Aslanhan üçüncü oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Ahmet Bayram da, yarı maratonu 1 saat 16 dakikada tamamladı. 45-49 yaş grubunda en yakın rakibine 6 dakikalık fark atan yeşil beyazlı atlet, grubunda yine şampiyon oldu. Bayram, genel klasmanda da 28’inci sırada yer aldı.