Manisalı atlet Bodrum'da derece yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon atleti Ahmet Bayram, Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Under Armour Bodrum Yarı Maratonu’nda 10 kilometre yarışında 45-49 yaş grubunda yine zirvenin sahibi oldu.MANİSA (İGFA) - Dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların katıldığı Uluslararası Bodrum Yarı Maratonu bu yıl 5. Kez düzenlendi.

Halikarnassos Yarı Maratonu 21K, Karia 10K ve Myndos 5K etaplarında gerçekleştirilen koşuya 1365 sporcu katılım sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon atleti Ahmet Bayram da katıldığı 10 kilometre yarışını 35 dakikada tamamlamayı başardı.

45-49 yaş grubunda zirvede yer alan Ahmet Bayram, genel klasmanda dördüncü oldu. Kayseri Yarı Maratonu öncesinde Bodrum koşusunun iyi olduğunu belirten Bayram, kendisine verilen desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetimine teşekkür etti.