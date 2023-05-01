Manisalı atlet Bayram İstanbul Yarı Maratonu'na damga vurdu

Dünyanın en iyi yarı maratonları arasında yer alan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nun bu yıl 18.’si koşulurken, 12 binin üzerinde katılımcı ile organizasyon rekoru kırıldı. Manisalı atlet 1 saat 16 dakikalık koşusu ile maratonu ikinci sırada tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun başarılı maratoncusu Ahmet Bayram, 1 saat 16 dakika ile maratonu 2. Sırada tamamlayarak Manisa Büyükşehir Belediyespor’un adını kürsüde duyurdu.

Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 18. kez gerçekleştirildi.

60 ülkeden 12 binin üzerinde katılımcı ile 22 kadın ve 34 erkek olmak üzere toplam 56 elit atletin katıldığı organizasyon, 21 kilometre, 10 kilometre ve 21 kilometre paten yarışı olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi.

Toplamda 533 gönüllünün katıldığı ve saat 09.30'da başlayan 21 K koşusunun startı protokol üyeleri tarafından verildi. Yarışların ardından dereceye giren isimler için ödül töreni düzenlendi. Türk atletlerden erkeklerde birinci olan İlham Tanuyi Özbilen ile kadınlar birincisi Yayla Kılıç Gönen kürsüye çıkmayı başardı. Manisa Büyükşehir Belediyespor atleti Ahmet Bayram ise 1 saat 16 dakika ile maratonu 2. sırada tamamlayarak kürsüde kendine yer buldu.