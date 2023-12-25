Manisalı atlet Ankara'dan madalyayla döndü

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Ahmet Bayram, 88. Büyük Atatürk Koşusu’nda 45-49 yaş grubunda zirvede yer aldı. Ankara’dan madalya ile dönen yeşil beyazlı atlet, başarılarına bir yenisini daha ekledi.MANİSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 104’üncü yıldönümü kapsamında düzenlenen 88’inci ‘Büyük Atatürk Koşusu’nda yaklaşık 3 bin koşucu, Dikmen Keklikpınarı’ndan başlayarak yoğun yağış altında Anıttepe güzergahında koştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Ahmet Bayram, 9 kilometrelik parkuru 28 dakika 35 saniyede tamamladı. 45-49 yaş grubunda birinci olan Ahmet Bayram, genel klasmanda 22’nci sırada yer aldı.

Yarış sonunda Ahmet Bayram’a ödülünü Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar takdim etti.