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Manisa'ya uluslararası 10 madalya daha

SPOR 18.10.2022, 10:42
Manisa'ya uluslararası 10 madalya daha

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımı, 25 ülkeden 1100 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 12. Uluslararası Turkish Open Turnuvasında 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronz ile toplamda 10 madalya kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı.MANİSA (İGFA) -  12. Uluslararası Turkish Open Karate Turnuvası, İstanbul Hakkı Başar Spor Salonunda 25 ülkeden 1100 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı karatecileri turnuvayı 10 madalya ile tamamladı.

Milli sporcumuz Sümeyye Teke Büyükler 68 kiloda kumite şampiyonu, U21 68 kiloda kumite ikincisi, Büyükler Open Kumite üçüncüsü, U21 Open Kumite üçüncülüğü elde etti.

Milli sporcumuz Batuhan Bayır Ümitler 52 kiloda kumite şampiyonu ve Gençler 55 kiloda kumite şampiyonu oldu.

Milli sporcumuz Nurbade Büber, U21 61 kiloda kumite şampiyonu, Büyükler 61 kiloda kumite üçüncüsü oldu.

Milli sporcumuz Gülçin Akyıldız, U21 +68 kumite ikincisi, Büyükler +68 kiloda kumite üçüncüsü oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, 12. Uluslararası Turkish Open Grand Prix’de 10 madalya kazanan sporcuları ve antrenörü tebrik etti. Elmalı, sporcuların başarılarının devamını diledi.

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