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Manisa Tarzanları Galatasaray deplasmanında
SPOR 07.10.2023, 10:00
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2’nci hafta maçında yarın saat 13.00’da Galatasaray Ekmas ile oynayacağı maç için İstanbul’a hareket etti.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, 1’i Süper Lig, 2’si Avrupa Kupası olmak üzere son bir haftada 3 maça çıktı. 3 maçta da bileği bükülmeyen yeşil-beyazlı takım, yoğun maç trafiğine İstanbul’da Galatasaray Ekmas ile oynayarak devam edecek.
Tarzanlar, yarın saat 13.00’da oynayacağı maç için İstanbul’a gitti. Yeşil-beyazlı takımda hedef galibiyet serisine devam etmek olacak.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|21
|2. Galatasaray
|7
|19
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|7
|13
|5. Trabzonspor
|8
|12
|6. Kasımpasa
|7
|12
|7. Hatayspor
|7
|11
|8. Rizespor
|7
|11
|9. Kayserispor
|7
|10
|10. Alanyaspor
|8
|10
|11. Antalyaspor
|7
|9
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Sivasspor
|7
|7
|14. Ankaragücü
|7
|6
|15. Karagümrük
|8
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Pendikspor
|7
|4
|18. Başakşehir
|7
|4
|19. İstanbulspor
|6
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|7
|18
|2. Kocaelispor
|8
|16
|3. Bandırmaspor
|7
|15
|4. Bodrumspor
|7
|14
|5. Manisa FK
|7
|12
|6. Ahlatçı Çorum FK
|7
|12
|7. Keçiörengücü
|7
|11
|8. Göztepe
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|7
|11
|10. Erzurumspor
|8
|10
|11. Şanlıurfaspor
|7
|9
|12. Sakaryaspor
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Boluspor
|7
|6
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|18
|2. Tottenham
|7
|17
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
|7
|15
|7. West Ham United
|7
|13
|8. Newcastle
|7
|12
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Chelsea
|7
|8
|12. Nottingham Forest
|7
|8
|13. Fulham
|7
|8
|14. Brentford
|7
|7
|15. Wolves
|7
|7
|16. Everton
|7
|4
|17. Luton Town
|7
|4
|18. Burnley
|7
|4
|19. Bournemouth
|7
|3
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
|8
|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Athletic Bilbao
|9
|17
|5. Atletico Madrid
|7
|16
|6. Real Sociedad
|8
|15
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Rayo Vallecano
|8
|12
|9. Osasuna
|8
|10
|10. Valencia
|8
|10
|11. Getafe
|8
|9
|12. Cadiz
|8
|9
|13. Villarreal
|8
|8
|14. Las Palmas
|8
|8
|15. Sevilla
|7
|7
|16. Mallorca
|8
|7
|17. Deportivo Alaves
|8
|7
|18. Celta Vigo
|8
|5
|19. Granada
|8
|5
|20. Almeria
|9
|3
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