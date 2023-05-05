Manisa potada Onvo Büyükçekmece'ye hazırlanıyor
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 28’inci hafta maçında oynayacağı Onvo Büyükçekmece karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 28’inci hafta maçında Onvo Büyükçekmece’yi ağırlayacak olan Potanın Tarzanları, günü çift idmanla tamamladı.
Yeşil-beyazlı takım ilk olarak salonda kuvvet antrenmanı yaptı. Başantrenör Hakan Demir yönetiminde maçın hücum ve savunma setleri üzerinde duran Potanın Tarzanları, galibiyete kilitlendi.
Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Uzun bir sezonun artık son dönemecindeyiz. Bu sezon evimizdeki son maça çıkacağız. Geçen sezondan itibaren taraftarlarımızla aramızda oluşan güzel bağın bu maçta da devam edeceğine inanıyorum. Dolu tribünler önünde taraftarlarımızla kutlayacağımız bir galibiyet alacağımıza inancım tam. Hadi Manisa! Hep Destek, Tam Destek!” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|70
|2. Fenerbahçe
|30
|67
|3. Beşiktaş
|31
|65
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|30
|51
|6. Kayserispor
|31
|48
|7. Konyaspor
|31
|45
|8. Trabzonspor
|30
|45
|9. Karagümrük
|30
|41
|10. Alanyaspor
|31
|38
|11. Sivasspor
|31
|37
|12. Antalyaspor
|30
|36
|13. Ankaragücü
|30
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. İstanbulspor
|30
|32
|16. Giresunspor
|30
|27
|17. Gaziantep FK
|30
|25
|18. Ümraniye
|30
|23
|19. Hatayspor
|30
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|33
|72
|2. Rizespor
|33
|63
|3. Pendikspor
|33
|61
|4. Sakaryaspor
|34
|59
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Göztepe
|33
|57
|7. Bodrumspor
|33
|55
|8. Manisa FK
|33
|52
|9. Bandırmaspor
|33
|51
|10. Keçiörengücü
|33
|50
|11. Boluspor
|33
|49
|12. Tuzlaspor
|33
|38
|13. Altay
|34
|34
|14. Altınordu
|33
|34
|15. Erzurumspor
|33
|33
|16. Gençlerbirliği
|33
|31
|17. Adanaspor
|33
|25
|18. Denizlispor
|33
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|79
|2. Arsenal
|34
|78
|3. Newcastle
|33
|65
|4. M. United
|33
|63
|5. Liverpool
|34
|59
|6. Brighton
|32
|55
|7. Tottenham
|34
|54
|8. Aston Villa
|34
|54
|9. Brentford
|34
|50
|10. Fulham
|34
|45
|11. Crystal Palace
|34
|40
|12. Chelsea
|33
|39
|13. Bournemouth
|34
|39
|14. Wolves
|34
|37
|15. West Ham United
|34
|34
|16. Leicester City
|34
|30
|17. Leeds United
|34
|30
|18. Nottingham Forest
|34
|30
|19. Everton
|34
|29
|20. Southampton
|34
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|33
|82
|2. Atletico Madrid
|33
|69
|3. Real Madrid
|33
|68
|4. Real Sociedad
|33
|61
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Real Betis
|33
|52
|7. Girona
|33
|47
|8. Athletic Bilbao
|33
|47
|9. Rayo Vallecano
|33
|46
|10. Osasuna
|33
|44
|11. Sevilla
|33
|44
|12. Mallorca
|33
|41
|13. Celta Vigo
|33
|39
|14. Almeria
|33
|36
|15. Cadiz
|33
|35
|16. Real Valladolid
|33
|35
|17. Valencia
|33
|34
|18. Getafe
|33
|34
|19. Espanyol
|33
|31
|20. Elche
|33
|16