Manisa potada Onvo Büyükçekmece'ye hazırlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 28’inci hafta maçında oynayacağı Onvo Büyükçekmece karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 28’inci hafta maçında Onvo Büyükçekmece’yi ağırlayacak olan Potanın Tarzanları, günü çift idmanla tamamladı.

Yeşil-beyazlı takım ilk olarak salonda kuvvet antrenmanı yaptı. Başantrenör Hakan Demir yönetiminde maçın hücum ve savunma setleri üzerinde duran Potanın Tarzanları, galibiyete kilitlendi.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Uzun bir sezonun artık son dönemecindeyiz. Bu sezon evimizdeki son maça çıkacağız. Geçen sezondan itibaren taraftarlarımızla aramızda oluşan güzel bağın bu maçta da devam edeceğine inanıyorum. Dolu tribünler önünde taraftarlarımızla kutlayacağımız bir galibiyet alacağımıza inancım tam. Hadi Manisa! Hep Destek, Tam Destek!” dedi.