Manisa potada haftayı 5'inci tamamladı

Reeder Samsunspor karşısında bir deplasman galibiyetine daha imza atan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) 18’inci haftayı da 5’inci sırada tamamladı.MANİSA (İGFA) - Play-off hedefiyle yoluna devam eden ve oynadığı etkili oyunla adından söz ettiren Potanın Tarzanları, BSL’de 18’inci haftayı da 5’inci sırada tamamladı. Deplasmanda karşılaştığı Reeder Samsunspor’u ikinci yarıdaki etkili savunması ile geçen Tarzanlar, bu sezonki 10’uncu galibiyetine ulaştı.

John Roberson’ın Avrupa maçları ile ritm tutması için çalışan yeşil-beyazlı takımda deplasman haftasında Fatts Russell ile Ryan Luther üstün bir performansa imza atarak ön plana çıktı.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Çok zorlu iki deplasman haftasında birbirinden önemli galibiyetlere imza attık. Bir hafta evimizden uzakta büyük bir ciddiyet ve konsantrasyonla hazırlandığımız maçlar sonrasında evimize yorgun ama mutlu bir şekilde döndük. Şu an Avrupa’da iddiasını devam ettiren Süper Lig’de de play-off potasının içerisinde yer alan bir takımız. 5’inci sırada haftayı tamamladık. Bu hafta Çarşamba günü Nymburk, Pazar günü de Tofaş ile oynayacağız. Hedefimiz galibiyet serimizi devam ettirmek. Bunun için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.