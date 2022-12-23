Manisa potada ABD'li Ricky Tarrant'la anlaştı

Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Birleşik Amerikalı oyun kurucu Ricky Tarrant’ı kadrosuna kattı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, oyun kurucu mevkiine takviye yaptı. Yeşil-beyazlı takım, son olarak TED Ankara Kolejliler forması giyen Ricky Tarrant ile 1 yıllığına anlaştı.

RİCKY TARRANT KİMDİR?

Tam adıyla Ricky Lafredrick Tarrant Jr. 7 Ağustos 1993’te Amerika Birleşik Devletleri’nin Memphis şehrinde dünyaya geldi.

Kolej kariyerini de Memphis’te geçiren Ricky Tarrant, kariyeri boyunca Almanya, Kanada, Venezuela, Macaristan’da forma giydikten sonra ülkemize 2018-2019 sezonunda Artvin Belediyesi forması ile geldi.

2019-2020 sezonuna Mamak Belediyesi’nde 2022-2023 sezonuna TED Ankara Kolejliler formasıyla başlayan Tarrant, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüz ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.