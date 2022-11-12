Manisa Otizm Hentbol Takımı, THF'nin konuğu oldu

Otizme yönelik farkındalığı artırmak amacıyla Türkiye Hentbol Federasyonu'nun (THF) konuk ettiği Manisa Otizm Hentbol Takımı, Ankara'daki THF Spor Salonu'nda özel maç yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Manisa'dan gelen 2'si kadın 14 otizmli hetbolcudan oluşan Manisa Otizm Hentbol Takımı, akşam saatlerinde yaptıkları antrenmanın ardından iki grup halinde karşılıklı müsabaka oynadı. Kazananı olmayan maçta iki gruba da THF Gözlemcisi Barış Çelik ve THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan tarafından kupa takdim edildi.

Manisa Otizm Hentbol Takımı Antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni Fatma Gümüş, Manisa'da zihinsel engelliler hentbol takımını çalıştırdıklarını belirterek, "Grubumuzda 14 otizmli sporcumuz var. Haftada iki gün antrenman yapıyoruz. Karışık engelli öğrencilerimiz var. Zihinsel engel için belirlediğimiz kriter doğrultusunda öğrencilerimizi seçtik. 1,5 aydır antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Buraya davetli olarak geldik. Sağ olsunlar Türkiye Hentbol Federasyonu bize çok yardımcı oldu" dedi.

Gümüş, "İnşallah başka illerde de engelli hentboluna yönelik daha fazla takım olur, zihinsel engellilerin de artık hayatın bir parçası olduğunu herkes görür ve ona göre hareket ederler. Çünkü bu çocuklar kayıp bireyler değiller. Spor yapmak, sosyalleşmek, normal bireylerle beraber olmak onların da hakkı. Onun için federasyondan yardım bekliyoruz. Zihinsel engelliler hentbol branşı açılırsa, bunun daha çok ilerleyeceğini düşünüyoruz. Çocuklar organizasyondan çok mutlu oldular" şeklinde konuştu.

Manisa Gençlik Spor Kulübü'nün hentbol antrenörlerinden Alper Akay da "Bu kardeşlerimizi tanıdıktan sonra böyle bir organizasyon düşündük. 14 sporcuyla geldik. Onlar hentbola çok alıştılar, bu sporu çok sevdiler. Böyle organizasyonları başka illerde de yaymak istiyoruz. Destek alabilirsek, bu organizasyonun devamını sağlamak istiyoruz. Bugün çocuklar çok mutlu oldu. Dünyada sadece Norveç'te otizmli çocuklara hentbol oynatılıyormuş. Gelişim için orayla da iletişime geçmeyi düşünüyoruz" dedi.

“Hentbol aşkı engel tanımaz”

'Hentbol aşkı engel tanımaz' fikriyle Manisa’dan Ankara’ya gelmiş bulunmaktayız. Bu özel günde burada bulunmaktan gurur duyuyoruz. Atamız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 84. yılında özlem ve saygıyla anıyoruz" şeklinde konuşan Proje Koordinatörü Arş. Gör. Dr. Çiğdem Gamze Özkan ise, "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim elemanları Dr.Öğr. Üyesi Dilay Açıl , Manisa Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Raşide Kuyumcu, Antrenörler Alper Akay, Fatma Gümüş, Kadriye Gök, Selanay Angın ve yardımcı antrenör Mervan Bilal Özer’in öncülüğünde Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün paydaş olarak yer aldığı özel gereksinimli bireylerin hentbol takımı kurması, TÖSSFED kapsamında hentbol branşı açılması, ailelerin fiziksel aktivite konusunda farkındalığını geliştirmek için toplumsal yararı yüksek bir proje planladık" dedi.