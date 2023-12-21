Manisa'nın Sultanları zirveyi sevdi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi’nde geride bıraktığı 13 maçta aldığı 12 galibiyetle haftayı zirvede tamamladı. Zirvedeki yerini seven Sultanlar, yakaladığı galibiyet serileri ve ortaya koyduğu üstün performansla dikkatleri kısa sürede üzerine çekti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor’un kadın voleybol takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi’nde aldığı başarılı sonuçlarla spor camiasının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Lige 8’de 8 ile başlayan ardından deplasmanda Karşıyaka’ya mağlup olan Sultanlar, 4 maçlık bir seriye daha imza attı. Bergama Belediyespor maçıyla yeni bir seriye başlayan Manisa BBSK, ardından Gelişim Koleji’ni de net bir skorla mağlup etti. Geçtiğimiz hafta nefes kesen maçta Akhisar Belediyespor engelini 3-2 ile geçen Büyükşehir’in Sultanları, son olarak Aliağa Kuzeyspor’u üstün bir performansla rahat geçti. Büyükşehir’in Sultanları, Karşıyaka’nın bay geçtiği 13’üncü haftayı da zirvede tamamladı.

Ortaya koyduğu iyi performansı maçların geneline yayan Büyükşehir’in Sultanları oynadığı 13 maçta sadece 7 set kaybetti. Bu maçlarda 34 puan toplayan Manisa BBSK, grubunda normal sezonun en iyi takımları arasında yer alıyor.

Sportif başarılarının yanı sıra saha içi ve saha dışı organizasyonunda da önemli işlere imza atan Manisa BBSK’nın maskotu ‘YILKI’ da kısa sürede taraftarların ve Manisalıların sevgilisi oldu.

Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, “Kulüp çatımız altında amatör spor branşlarına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde önemli yatırım yapıyoruz. Bu sezon 2. Lig’de mücadele eden ve ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken kadın voleybol takımımız da başarıdan başarıya koşuyor. Evimizde bu sezon hiç maç kaybetmedik, taraftarlarımızın da desteğiyle kaybedeceğimizi de düşünmüyorum. Geride kalan 13 hafta sadece deplasmanda bir mağlubiyet aldık. Maç maç ilerliyoruz ve normal sezonu zirvede tamamlayacağımıza tüm yüreğimizle inanıyoruz. 24 Aralık Pazar günü saat 14.00’te Turgutlu Belediyesi ile karşılaşacağız. Hedeflediğimiz yolda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.