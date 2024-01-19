Manisa'nın Sultanları'ndan play-off hazırlığı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Liginde fırtınalar estiren ve Play off’a katılma şansını garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Ligin bay geçilen 19. haftasını boş geçmeyerek Play off’a adını yazdırmayı başaran Ayvalıkgücü Spor Kulübüyle evinde hazırlık maçında karşılaştı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Liginde başarılı bir grafik sergileyerek adını Play off’a yazdıran Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı evinde Ayvalıkgücü spor kulübünü ağırladı.

Lig’in 19. haftasını bay geçen Büyükşehrin Sultanları haftayı boş geçmeyerek Tarık Almış Spor Salonunda Ayvalıkgücü Spor Kulübüyle hazırlık maçı yaptı.

Play off’ta mücadele edecek olan iki takım dostluk maçı adı altında düzenlenen müsabakada taktik ve stratejilerini sahaya yansıttı. Yeşil beyazlılar, hafta içi hazırlık maçında ağırladığı Ayvalıkgücü’ne hafta sonu konuk olacak. Maç sonunda BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, iki takım sporcuları ve teknik heyetine teşekkür ederek Play off yolunda başarılar diledi.