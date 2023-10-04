Manisa'nın Sultanları'ndan farkındalık

Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı sporcuları meme kanseri ile ilgili duyarlılığı artırmak amacıyla bir mesaj yayınladı. Filenin sultanları meme kanserine dikkat çekerek erken teşhisin önemini vurguladı.MANİSA (İGFA) - 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ nedeniyle kadınlarda en çok görülen kanser türü olan meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek isteyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı sporcuları bir mesaj yayımladı.

Filenin sultanları meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığı gerçeğine bir kez daha vurgulayan mesajında “Erken teşhis hayat kurtarır” ifadelerine yer verdi.