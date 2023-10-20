Manisa'nın Sultanları'nda hedef 3'te 3
Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, KZY Spor Kulübü maçı hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde 2 maçta 2 galibiyet alan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda karşılaşacağı KZY Spor Kulübü maçının antrenmanlarına yoğun tempoda devam ediyor. Baş antrenör Caner Doğançay yönetiminde hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekip hücum ve savunma ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiriyor.
Büyükşehir’in Sultanları, 22 Ekim Pazar günü saat: 16.00’da KZY Spor Kulübü Kadın Voleybol takımı ile İzmir - Menemen Spor Salonunda karşılaşacak. İlk iki maçı kayıpsız atlatan yeşil beyazlı ekipte hedef, galibiyet serisini sürdürmek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|24
|2. Galatasaray
|8
|22
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|8
|16
|5. Hatayspor
|8
|14
|6. Rizespor
|8
|14
|7. Trabzonspor
|8
|12
|8. Kasımpasa
|8
|12
|9. Sivasspor
|8
|10
|10. Kayserispor
|8
|10
|11. Alanyaspor
|8
|10
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Konyaspor
|8
|9
|15. Başakşehir
|8
|7
|16. Karagümrük
|8
|6
|17. Gaziantep FK
|8
|6
|18. Pendikspor
|8
|4
|19. İstanbulspor
|7
|2
|20. Samsunspor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|21
|2. Bandırmaspor
|8
|16
|3. Kocaelispor
|8
|16
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Göztepe
|8
|14
|6. Gençlerbirliği
|8
|14
|7. Manisa FK
|8
|13
|8. Ahlatçı Çorum FK
|8
|13
|9. Keçiörengücü
|8
|11
|10. Erzurumspor
|8
|10
|11. Adanaspor
|8
|9
|12. Sakaryaspor
|8
|9
|13. Şanlıurfaspor
|8
|9
|14. Tuzlaspor
|8
|7
|15. Boluspor
|8
|6
|16. Giresunspor
|8
|5
|17. Ümraniye
|8
|5
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|8
|20
|2. Arsenal
|8
|20
|3. M.City
|8
|18
|4. Liverpool
|8
|17
|5. Aston Villa
|8
|16
|6. Brighton
|8
|16
|7. West Ham United
|8
|14
|8. Newcastle
|8
|13
|9. Crystal Palace
|8
|12
|10. M. United
|8
|12
|11. Chelsea
|8
|11
|12. Fulham
|8
|11
|13. Nottingham Forest
|8
|9
|14. Wolves
|8
|8
|15. Brentford
|8
|7
|16. Everton
|8
|7
|17. Luton Town
|8
|4
|18. Burnley
|8
|4
|19. Bournemouth
|8
|3
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|24
|2. Girona
|9
|22
|3. Barcelona
|9
|21
|4. Atletico Madrid
|8
|19
|5. Athletic Bilbao
|9
|17
|6. Real Sociedad
|9
|15
|7. Rayo Vallecano
|9
|13
|8. Real Betis
|9
|13
|9. Valencia
|9
|11
|10. Las Palmas
|9
|11
|11. Getafe
|9
|10
|12. Osasuna
|9
|10
|13. Cadiz
|9
|9
|14. Sevilla
|8
|8
|15. Mallorca
|9
|8
|16. Villarreal
|9
|8
|17. Deportivo Alaves
|9
|8
|18. Celta Vigo
|9
|6
|19. Granada
|9
|6
|20. Almeria
|9
|3